Maroon 5 lança novo single na madrugada

A banda Maroon 5 vai lançar na madrugada de quarta para quinta, à 1h da manhã, seu novo single batizado ‘Don’t Wanna Know’. A música tem a participação especial do rapper Kendrick Lamar, uma das surpresas mais gratas na música negra feita nos Estados Unidos nos últimos anos. A estreia do clipe será no programa ‘Today’, da rede de TV americana NBC. Quem volta para trabalhar com o grupo no clipe é o parceiro, produtor e roteirista, David Dobkin (do filme ‘Penetras Bons de Bico’). O anterior ‘Sugar’ chegou a ter 1.5 bilhões de visualizações no YouTube.

Já a canção ‘Don’t Wanna Know’ é a primeira colaboração oficial entre o Maroon 5 e o vencedor de sete prêmios Grammy, Kendrick Lamar. A primeira aparição do Maroon 5 na televisão para cantar o novo single será no dia 3 de novembro, no programa de Ellen DeGeneres.

O Marron 5 foi a primeira atração confirmada para o Rock in Rio 2017. Seus números de venda são impressionantes desde sua aparição, no início dos anos 2000. Em 2005, venceu o Grammy na categoria ‘artista revelação’, e não parou mais. Desde então, são mais de 42 milhões de álbuns no mundo, com a conquista de discos de ouro e platina em mais de 35 países.