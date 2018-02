Maroon 5 chega ao topo da Billboard com novo álbum

O grupo de pop-rock Maroon 5 desbancou o rapper Jeezy do topo da parada de sucessos da revista norte-americana Billboard com seu álbum V. O quinto CD da banda vendeu 164 mil cópias em sua primeira semana de acordo com dados de vendas compilados pela Nielsen SoundScan.

É o segundo álbum da banda de Los Angeles no topo da Billboard. Em 2007, eles chegaram à primeira posição com It Won't Be Soon Before Long, segundo disco da carreira, que vendeu 429 mil cópias no lançamento.

O Maroon 5, liderado por Adam Levine, teve sua popularidade aumentada depois que o vocalista se tornou jurado do programa The Voice, da NBC. A banda colabora regularmente com colegas de Levine na atração, entre eles Christina Aguilera, com quem gravaram o hit Moves Like Jagger. V inclui outra colaboração com a nova jurada do The Voice, Gwen Stefani, no single My Heart is Open.

O quinto álbum de estúdio de Jeezy, Seen it All, caiu para a segunda posição, com 121 mil cópias vendidas. Líder na semana passada, o álbum My Everything, de Ariana Grande, está agora no quarto lugar. Somewhere Under Wonderland, do grupo Counting Crows, é o único novo disco a figurar na parada esta semana, no sexto lugar.