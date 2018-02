Maroon 5 anuncia quarta turnê pelo Brasil com seis shows

O Maroon 5 volltará ao Brasil pela quarta vez. Com o bem-sucedido disco V, o grupo liderado por Adam Levine embarca em uma turnê de seis datas pelo País que não recebe um show deles desde 2012. As apresentações foram anunciadas pela produtora Time For Fun nesta segunda-feira, 24, e serão realizadas em março de 2016.

A passagem da banda por aqui começa em Porto Alegre (Estacionamento da FIERGS, no dia 9 de março), segue para Belo Horizonte (Esplanada do Mineirão, dia 11), Salvador (Parque de Exposições, dia 13), Fortaleza (Marina Park, dia 16), São Paulo (Allianz Parque, dia 19) e, enfim, Rio de Janeiro (Praça da Apoteose, dia 20).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A última vez em que Levine e sua turma vieram para cá foi através do festival Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Especulava-se que a banda seria uma das escaladas para o festival Lollapalooza, que normalmente também é realizado em março, em São Paulo, mas o grupo acabou embarcando em uma turnê solo por aqui.

Os ingressos começam vendidos no dia 31 de agosto, pelo site da Tickets for Fun, e nas bilheterias oficiais (veja a lista com os pontos de venda).

Assista ao clipe de "Sugar":

PORTO ALEGRE (RS)

Quarta-feira, 09 de março de 2016.

Às 21h30

Estacionamento da FIERGS - Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi - Porto Alegre/RS

Ingressos: de R$ 120 a R$ 480

BELO HORIZONTE (MG)

Sexta-feira, 11 de março de 2016.

Às 22h

Esplanada do Mineirão - Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 – Pampulha, Belo Horizonte

Ingressos: de R$ 160 a R$ 650

SALVADOR (BA)

Domingo, 13 de março de 2016.

Às 20h

Parque de Exposições - Av. Luis Viana Filho s/n - Paralela, Salvador - BA

Ingressos: de R$ 100 a R$ 500

FORTALEZA (CE)

Quarta-feira, 16 de março de 2016

Às 21h

Marina Park - Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Praia de Iracema, Fortaleza/CE

Ingressos: de R$ 100 a R$ 500

SÃO PAULO (SP)

Sábado, 19 de março de 2016

Às 22h

Allianz Parque - Rua Turiassú, 1840 - Perdizes, São Paulo

Ingressos: de R$ 100 a R$ 650

RIO DE JANEIRO (RJ)

Data: Domingo, 20 de março de 2016

Horário: 21h30

Praça da Apoteose - Passarela do Samba Prof. Darcy Ribeiro - Sambódromo/RJ

Ingressos: de R$ 160 a R$ 650

Assista ao clipe de "Animals"