Mark Hoppus, do Blink-182, se reúne com o Linkin Park

Mark Hoppus, vocalista e baixista do Blink-182, se reuniu com o Linkin Park em um show beneficente, em Los Angeles, no último final de semana. Os músicos interpretaram o sucesso Numb, do disco Meteora (2003), do Linkin Park.

Hoppus publicou em seu Instagram oficial um vídeo do show. Além dele, o baterista Adrian Young, do No Doubt, e o guitarrista Page Hamilton, do Helmet, compartilharam o palco do espetáculo Music For Relief, que desde 2005 já arrecadou US$ 7 milhões para amenizar desastres ambientais e efeitos da mudança climática.

Vale lembrar que o Blink 182 não conta mais com Tom DeLonge na banda. Matt Skiba, do Alkaline Trio, o substituiu. Em entrevista recente ao NME, o baterista Travis Barker revelou que o trio gravou cinco faixas inéditas.

"O objetivo disso é fazer um álbum e apenas compor", acrescentou ele. "Não colocamos um limite em quantas faixas vamos fazer. Escrevemos um tanto de músicas, e quando sentimentos que um álbum está pronto, é porque um álbum está pronto", concluiu.