Marisa Monte lança segundo clipe de novo disco

SÃO PAULO - Marisa Monte lançou nesta quinta-feira, 27, mais um clipe de seu novo disco.

O Que Você Quer Saber de Verdade é a faixa que dá nome ao álbum da cantora, que não lançava trabalho inédito desde 2006, com Universo Ao Meu Redor e Infinito Particular.

No mês passado, Marisa Monte já havia divulgado um videoclipe, para a música Ainda Bem, em que dança tango com o campeão da UFC Anderson Silva, que de acordo com a cantora, foi convidado por misturar "força e delicadeza, peso e leveza" na dança.

O novo álbum da cantora tem previsão de estreia para 31 de outubro, também em versão digital, e já está disponível para pré-venda nos sites de grandes lojas do ramo.