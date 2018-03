Marisa Monte lança primeira música de novo disco nesta quarta

SÃO PAULO - Marisa Monte lança nesta quarta-feira, 13, a primeira faixa de seu novo disco, anunciou a assessoria de imprensa da cantora. A faixa ficará disponível em streaming (audição online) no site oficial da artista, repaginado para anunciar as novidades do álbum, ainda sem título, aos moldes do que fez Chico Buarque no meio do ano com o chicobastidores.com.br.

Na página de Marisa Monte já é possível assistir a vídeos com pequenas prévias do disco, que deve ser lançado até o final deste ano, mas ainda sem data definida.

A cantora lança o primeiro disco desde Infinito Partícular e Universo ao Meu Redor, de 2006.