Marisa Monte lança primeira música de novo disco em seu site oficial

SÃO PAULO - Marisa Monte lançou nesta quarta-feira, 13, a primeira faixa de seu novo disco. Ainda Bem está disponível para audição gratuita no site oficial da cantora e, além do áudio, é acompanhada das letras e cifras da canção.

A música fará parte do novo álbum da artista, que não lança trabalhos inéditos desde 2006, ano dos discos Infinito Particular e Universo ao Meu Redor.

No site da cantora, vídeos dão outras prévias do que virá no novo álbum, além de se conectar com diversas redes sociais, parte de um projeto que pretende atualizar os fãs de Marisa Monte com as novidades sobre o disco, a ser lançado até o final deste ano.