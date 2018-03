Marisa Monte lança clipe com lutador Anderson Silva

SÃO PAULO - Marisa Monte lançou neste domingo, 25, o primeiro clipe de seu novo álbum. Ainda Bem conta com a participação do lutador de MMA e campeão mundial do UFC Anderson Silva, que dança com a cantora no vídeo.

A música é uma composição de Marisa Monte e Arnaldo Antunes e foi divulgada recentemente no site oficial da cantora (marisamonte.com.br), especialmente reformulado para informar os fãs sobre as novidades de seu novo disco, com data de lançamento prevista para o final de outubro.

Marisa Monte não lança álbum de inéditas desde Infinito Particular e Universo Ao Meu Redor, de 2006.