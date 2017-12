Marisa Monte encanta Buenos Aires com <i>Universo Particular</i> A cantora Marisa Monte retornou a Buenos Aires para um espetáculo de sua turnê Universo Particular, uma síntese dos dois discos editados em 2006 Infinito Particular e Universo ao Meu Redor. A artista definiu esses dois discos como os mais femininos de sua carreira de 18 anos. Ela já lançou outros cinco solo e um em parceria com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown (Tribalistas). Responsável pela direção musical, Marisa Monte entrou no palco escuro, em uma plataforma elevada e rodeada por sua banda, e cantou Universo ao Meu Redor, no teatro Gran Rex, para mais de 3 mil pessoas. Além de suas novas músicas, ela também entoou grandes sucessos gravados pelo projeto Tribalistas. Marisa Monte tem uma boa aceitação em Buenos Aires e sua turnê Universo Particular foi bem recebida tanto na América Latina como na Europa e nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, 2, acontece o terceiro show da cantora no país.