Marisa Monte e Skank são destaques do Prêmio Multishow

O grupo Skank e a cantora Marisa Monte foram os maiores vencedores da 16.ª edição do Prêmio Multishow de Música Brasileira, realizada na noite desta terça-feira, 18, no Citibank Hall, no Rio. A banda mineira venceu nas categorias melhor clipe (Ainda Gosta Dela) e "iniciativa", que premia artistas que criam modos alternativos de divulgar sua música. Marisa levou os prêmios de melhor DVD (Infinito ao Meu Redor) e melhor cantora.

A grande homenageada foi Rita Lee, que teve a carreira passada em retrospectiva. Os demais vencedores foram Seu Jorge, com o prêmio de melhor cantor; o grupo NXZero, de melhor CD por Agora; Vanessa da Mata, de melhor música por Amado; a banda Capital Inicial, de melhor show por MultiShow ao vivo. Débora Teicher, da banda Scracho, levou o troféu de melhor instrumentista; e a Banda Cine ficou com o de revelação.