Marina and the Diamonds não virá para o Lollapalooza

Atualizada às 14h25

Em comunicado, a produção do Lollapalooza avisa que a cantora Marina and the Diamonds não participará mais do festival. O voo dela foi cancelado. Ela aguardou no aeroporto de Nova York por um período de sete horas, já que havia sido informada que o seu voo havia sido adiado. Após a espera, porém, foi informada que o mesmo havia sido mesmo cancelado.

Maria Luiza Lutfi, de 18 anos, se decepcionou com a ausência de Marina and the Diamonds. "Estou chateada pra caramba. Era uma das que eu mais queria ver", disse ela, que soube do voo cancelado da artista pela TV, ao sair de casa. "O jeito é arranjar outro show no mesmo horário"

Confira novos horários do Palco Axe para sábado:

Palco Axe - sábado

Zimbra 12:30 - 13:30

Boogarins 14:00 - 15:00

Nem Liminha Ouviu 15:30 - 16:30

St. Vincent 17:15 - 18:15

Marcelo D2 18:45 - 19:45

Kongos 20:15 - 21:15

Bastille 21:45 - 23:00

(Com reportagem de Renato Vieira)