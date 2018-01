Marido de Nicole Kidman se interna em clínica de reabilitação O cantor country Keith Urban está internado em uma clínica de reabilitação para tratar de sua dependência de bebidas alcoólicas, menos de quatro meses após se casar com a atriz Nicole Kidman. Urban divulgou um comunicado nesta sexta-feira afirmando que a mulher o apóia na decisão. Seu porta-voz não informou o local onde ele se encontra. "Eu me arrependo profundamente da dor que isso causou à Nicole e a todos que estão ao meu lado", diz o comunicado. O cantor, que completa 39 anos no próximo dia 29, reconheceu publicamente, há tempos, ser viciado em cocaína. "Se você tem um vício não pode nunca achar que está completamente recuperado, e eu receio que tenha feito isso", diz Urban. "Com força e suporte da minha mulher, minha família e dos meus amigos, estou determinado a resolver esse problema", completou ele. Seu novo CD, Love, Pain, & The Whole Crazy Thing será lançado em 7 de novembro, mas ele vai postergar as aparições públicas por conta da internação. O cantor também não vai comparecer à cerimônia de premiação do Country Music Association, que acontece em novembro. Nicole e Urban, os dois criados na Austrália, se casaram em 25 de junho em Sydney, e vivem juntos em Nashville. Urban ganhou um Grammy este ano na categoria melhor cantor country por You´ll Think of Me e foi nomeado o melhor vocalista, pelo segundo ano consecutivo, pela Academy of Country Music.