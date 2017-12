Marido de Britney Spears briga pela guarda dos filhos Um dia após Britney Spears apresentar um pedido de divórcio em um tribunal de Los Angeles, alegando "diferenças irreconciliáveis", seu marido Kevin Federline também entrou na Justiça requerendo a custódia dos dois filhos do casal. O ex-bailarino e aspirante a cantor de rap pede também à esposa uma verba para sua manutenção. O cantor disse que os bens em comum do casal "são incertos", apesar de Britney ter indicado em seu pedido de divórcio que eles não tinham bens em comum. "Kevin está preparado para recorrer longamente com a intenção de conseguir o que for necessário para proteger e salvaguardar os meninos, e não será intimidado ou dissuadido", disse Michael Sands, porta-voz do advogado de Federline, Vince Kaplan. Britney foi patinar no gelo no Centro Rockefeller de Nueva York, parecendo otimista, após noticiar a separação. Ferderline foi pego de surpresa, pois eles não discutiram a separação antes de a notícia vir a público. Decisão abrupta, dois meses após nascimento do segundo filho A decisão abrupta de Britney ocorre dois meses após o nascimento do segundo filho deles. O primeiro, Sean Preston, tem 1 ano. A cantora requereu a custódia "legal e física" de ambos. Um dia antes, ela apareceu de surpresa no Late Show de David Letterman, com novo corte de cabelo, minissaia preta e sexy como há anos não aparecia. Os documentos esclarecem que o segundo filho do casal, cujo nome ainda não havia sido confirmado, foi identificado como Jayden James Federline. Surpresa para David Letterman Novamente magra, Britney Spears surpreendeu o apresentador norte-americano David Letterman na noite desta segunda-feira, aparecendo atrás dele, quando estava sentado em sua mesa, durante seu programa Late Show. "Ai, Deus meu... Que prazer em vê-la! Como vai você? Você está fenomenal, disse Letterman. Britney disse a ele "estou de visita a Nova York e como uma grande admiradora... tinha que passar por aqui". Mas, a pop star não revelou no programa de Letterman que estava se separando de Federline. Casamento conturbado Britney se casou com Federline em 2004. O casal fez uma cerimônia em 18 de setembro, mas os papéis da corte informam que ela se casou oficialmente em 6 de outubro. Dalí em diante, a relação foi um drama só. As revistas de fofocas se dedicaram a documentar cada rastro de ternura, cada lágrima, cada briga do casal, que contribuiu com um reality show de produção caseira intitulado Britney & Kevin: Caótico. Os tablóides mostraram Federline como um sujeito que vivia da fama e da fortuna de sua mulher e Britney como uma mãe incompetente que perdeu sua boa forma física e seu belo semblante. Sua carreira de sucesso declinou. Para Federline, de 28 anos, foi o primeiro casamento, apesar de ele ter deixado sua namorada grávida, Shar Jackson, quando começou a namorar a estrela pop. Shar deu à luz ao segundo filho do chamado "Sr. Spears" poucos meses antes do casamento dele com Britney. Para a pop star este foi o segundo casamento, levando-se em conta as 55 horas que duraram sua união com o amigo de infância Jason Alexander, que foi anulado. Nascida em Kentwood, Luisiana, en 1981, Britney experimentou a fama pela primeira vez aos 11 anos, quando participou do programa The All New Mickey Mouse Club (O Novo Clube de Mickey Mouse) e cinco anos depois veio o sucesso com Baby One More Time, o disco que a lançou ao estrelato internacional. Britney Spears vendeu mais de 60 milhões de álbuns desde que virou uma estrela no mundo da música pop durante sua adolescência, em 1999.