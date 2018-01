Marido de Amy Winehouse quer R$ 10 milhões por divórcio

O marido de Amy Winehouse, Blake Fielder Civil, teria pedido três milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 10 milhões) para se divorciar da estrela da música. Veja também: Casas de aposta especulam sobre carreira de Amy Winehouse Segundo o tablóide The Sun, Blake, na prisão desde novembro passado, teria ficado furioso depois de saber que o seu casamento com a cantora havia terminado, e que Amy, de 24 anos, estaria se relacionando com Alex Haynes, de 22, um assistente do seu empresário. Blake, de 25 anos, teria dito a amigos que a cantora "lhe deve tudo", que ele "inspirou" a música dela e que ele "salvou a vida de Amy." Segundo ele, a sua vida "nunca mais será a mesma" sem a esposa e, por isso, quer ser ressarcido. De acordo com outros tablóides, os boatos de um divórcio iminente não seriam verdadeiros. Os paparazzi de plantão em frente à casa de Amy afirmaram que a ganhadora do Grammy negou ter rompido com o marido. "Estou esperando a volta do meu Blake. Eu e ele fomos feitos um para o outro", teria dito a compositora do hit Rehab.