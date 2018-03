Marido de Amy Winehouse é libertado da prisão na Inglaterra Blake Fielder-Civil, marido da cantora britânica Amy Winehouse, foi solto da prisão nesta quarta-feira, depois de passar aproximadamente um ano atrás das grades por agredir um dono de um bar em 2006. O ex-assistente de vídeo, que se casou com Winehouse em Miami em 2007, foi condenado a 27 meses de prisão em julho. Advogados explicaram na época que ele teria que cumprir aproximadamente a metade da pena, e que ele já estava na cadeia nove meses antes de sua sentença sair. Uma fonte da indústria fonográfica disse que entende que Fielder-Civil terá de se internar imediatamente em uma clínica de reabilitação, de acordo com as condições de sua libertação. O advogado de Fielder-Civil afirmou a um tribunal em julho que seu cliente estava viciado em drogas, e que estava determinado a se recuperar. Winehouse é autora do álbum "Back to Black" e ganhou cinco Grammys neste ano, mas sua carreira tem sido ofuscada por surtos de doenças e por uma batalha contra as drogas. (Reportagem de Mike Collett-White)