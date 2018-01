Marido da estrela do jazz Amy Winehouse planeja pedir divórcio

O pai da cantora britânica Amy Winehouse afirmou que o esposo de sua filha planeja pedir o divórcio da estrela do jazz. Amy é casada com o produtor de vídeos Blake Fielder-Civil, preso desde o mês passado na penitenciária londrina de Pentonville, acusado de obstruir uma investigação judicial. Mitch Winehouse declarou ao jornal Daily Mirror que Fielder-Civil está cansado de brigar com sua esposa e ameaçou pedir o divórcio. Aparentemente, as brigas começaram quando Amy decidiu sair de férias para o Caribe neste fim de ano com seu ex-noivo, George Roberts, enquanto seu esposo continuava atrás das grades. Agora, a cantora foi fotografada acompanhada do produtor e amigo, Mark Ronson, o que gerou rumores de um suposto romance extraconjugal. Segundo o pai de Amy, o casamento da cantora "está em crise". "Blake ameaçou minha filha com o divórcio depois de uma briga. Infelizmente, ele está sendo influenciado pela mãe", declarou Mitch Winehouse à revista Grazia. "Acredito que Georgette (mãe de Fielder-Civil) queira que eles se divorciem, mas isso depende deles", acrescentou. Segundo o pai da cantora, "Amy acha que deveria seguir apoiando seu marido sem se importar com o que acontece". Amy e Fielder-Civil se casaram em maio do ano passado em uma cerimônia na cidade de Miami, nos Estados Unidos.