Marianne Faithfull descobre câncer de mama e cancela turnê A cantora britânica Marianne Faithfull foi diagnosticada com câncer de mama e cancelou a turnê mundial que deveria começar em outubro. "A doença foi diagnosticada em seu início por médicos na França", disse a cantora, que tem 59 anos, em um comunicado divulgado à imprensa nesta quinta-feira. "A turnê do ano que vem será uma grande comemoração", acrescentou. "O prognóstico para uma volta à saúde perfeita é excelente", disse ela, afirmando que está otimista: "Tenho absoluta fé na minha equipe médica e ficarei bem novamente, senão melhor do que antes", continua a nota. Mick Jagger Marianne Faithfull ficou famosa por sua turbulenta relação com os membros dos Rolling Stones nos anos 60. É da dupla Jagger e Richards a música que a lançou, "As Tears Go By", em 1964. Seu namoro com Mick Jagger e os escândalos ligados à drogas se tornaram famosos. Nos anos 80, sua carreira deu nova guinada quando se firmou como cantora de jazz e blues. Marianne Faithfull se apresentou no Brasil no final de 1999.