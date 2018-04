Mariana Aydar e seus 'Peixes, Pássaros e Pessoas'

Para o segundo disco, Mariana Aydar não queria gravar sambas. Mas Peixes Pássaros e Pessoas não escapou das batucadas. "O samba me persegue", diz em alusão à canção homônima do CD que lança neste sábado, 19, no Sesc Pinheiros, com ingressos esgotados.

A cobranças por ser filha dos músicos Bia Aydar e Mário Manga, ela responde com a letra da canção ‘Tá’, em que suprime o final das palavras: "Pra bom entendedor meia palavra ‘bas’".

Não conseguiu fugir do samba? Quis tirar o rótulo, mas não estaria sendo sincera. Samba é minha verdade.

Dizem que o segundo álbum é o da confirmação. Não concordo. Ainda tenho tempo para mostrar os pensamentos da minha arte.

