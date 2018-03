Mariana Aydar cantará com Snow Patrol no Rock In Rio

SÃO PAULO - Mariana Aydar cantará com o Snow Patrol no Rock In Rio. A cantora foi convidada pela banda para participar de uma música. O show será no sábado, 24, no Palco Mundo.

De acordo com a assessoria de Mariana, ela foi escolhida para interpretar a canção Set the Fire To the Third Bar, originalmente gravada pela banda com participação de Martha Wainwright. Em cada país por onde o grupo passa, uma artista local é escolhida para cantá-la.

Além da apresentação no "Mundo", Mariana Aydar se apresentará no Palco Sunset nesta sexta-feira, primeiro dia do festival, com Móveis Coloniais de Acaju e Letierres Leite & Orkestra Rumpilezz.

O novo álbum da cantora, Cavaleiro Selvagem Aqui te Sigo, o terceiro de sua carreira, foi lançado nesta quarta-feira, 21.