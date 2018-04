Mariana Aydar, Maria Gadú e Tulipa Ruiz se unem para ajudar as vítimas da tragédia do Rio Doce

Mariana Aydar havia publicado, algumas horas antes, o videoclipe de Isso Pode, canção do seu disco Pedaço de Uma Asa, de 2015. Era noite de sexta-feira, 23 de novembro deste ano, um momento pouco estratégico para um lançamento como aquele. Ela planejava publicá-lo em alguma data futura, mas 17 dias depois da tragédia de Mariana, no distrito mineiro de Bento Rodrigues, quando o rompimento de duas barragens e originou um tsunami de 62 milhões de metros cúbicos de lama e 17 mortos, além de todo impacto ambiental ainda a ser avaliado, não conseguiu mais esperar. Deixou o vídeo disponível e, pouco depois, recebeu uma ligação no celular.

Era a também cantora Maria Gadú. O papo entre as duas foi longo. “Lançar o clipe naquela hora não foi estratégico”, conta Aydar. “Falamos por horas”, conta. As duas compartilhavam a ideia de que era preciso fazer algo para ajudar aquelas pessoas que perderam o município inteiro diante de um mar de lama. “Vamos nos mobilizar?”, sugeriu Gadu. “Demorou”, respondeu Aydar.

Nesta segunda-feira, 21, a mobilização tomará forma. O Espaço das Américas receberá a edição paulistana do SouMinasGerais, criada pelo coletivo de mesmo nome, cujo objetivo de reunir fundos para auxiliar as vítimas da tragédia e viabilizar a pesquisa independente sobre os impactos da lama e das substâncias químicas liberadas com o vazamento na Bacia do Rio Doce.

Gadú, que assina a direção artística, e Aydar comandam a festa ao lado de Tulipa Ruiz. As três cantoras dividirão o palco, com as respectivas bandas, ao longo das pouco mais de duas horas de show. “A ideia não é ser longo para não ficar cansativo”, explica Aydar. Ainda chamarão 11 convidados para participações especiais. São eles: Ney Matogrosso, Emicida, Paulo Miklos, Nando Reis, Filipe Catto, Ana Cañas, Tiago Iorc, Céu, Marina Lima, Fafá de Belém e Thiaguinho.

Heloisa Aidar, coordenadora de produção do SouMinasGerais, explica que todas as pessoas envolvidas na produção do show, um total de mais de 100 profissionais, entre os músicos, roadies e motoristas, não receberam cachê ou serão pagos. As marcas que apoiam a causa não irão expô-las no espaço. O dinheiro dos ingressos vai direto para um fundo filantrópico criado pela Sitawi Finanças do Bem e coordenado pelo Greenpeace. “Eu me emociono todos os dias com essa produção”, diz Heloisa. Mariana Aydar concorda: “Não tem a ver com política, com essa guerra. É algo muito maior que tudo isso.”

#SOUMINASGERAIS

Espaço das Américas.

R. Tagipuru, 795, Barra Funda.

Segunda-feira (21), às 20h.

R$ 40 (doação).