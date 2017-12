Mariah Carey quer processar atriz pornô de nome parecido A cantora Mariah Carey está ameaçando recorrer à Justiça para obrigar a atriz de filmes pornográficos Mary Carey a usar outro nome artístico. A cantora sustenta que os fãs poderiam confundir as duas mulheres, já que os nomes de ambas apresentam sonoridade semelhante. Mas a atriz, cujo nome verdadeiro é Mary Cook, disse que não se deixará intimidar pela estrela de Hero e Vision of Love. ?Estou pronta para confrontar Mariah em relação a esse tema, porque já sou Mary Carey há um bom tempo?, disse ela à agência Reuters. ?É engraçado, porque sou uma estrela de filmes pornôs e sou eu há muito tempo. Acho que ela está sendo implicante.? A atriz - que concorreu às eleições para ao governo da Califórnia contra o atual ocupante do cargo, o ator Arnold Schwarzenegger - começou a usar seu nome artístico em 2002. A maior preocupação de Mariah é que a atriz coloque seu nome em gravações de áudio e vídeo. Mas o advogado de Mary, David Beitchman, afirmou que a vencedora de prêmios Grammy tem poucas chances de vencer a batalha judicial. ?Minha primeira impressão foi: será que Mariah Carey se deu conta de qual é a comparação que seu advogado está fazendo, e será que eles estão de fato seriamente preocupados??, questionou ele. ?Será que eles realmente acham que os fãs vão fazer confusão??, questionou.