Mariah Carey lança álbum natalino em Nova York

A cantora Mariah Carey lançou seu novo álbum Merry Christmas II You, que começou a gravar no meio do ano e sairá no dia 2 de novembro.

Este projeto é o segundoCD natalino da intérprete - o primeiro, Merry Christmas, foi lançado em 1994. Merry Christmas II You inclui quatro faixas inéditas de sua autoria e tentará repetir o sucesso de seu antecessor, que teve12 milhões de cópias vendidas no mundo todo.

"Feliz Natal" foram as primeiras palavras da popular artista na noite desta quarta-feira no clube de jazz do Lincoln Center, em Manhattan, decorado com árvores de Natal brancas, presentes embrulhados em papel prateado e outros enfeites típicos da data.

Mariah escondia suas curvas em um traje curto azul escuro, apropriado para gestantes, o que levanta ainda mais as especulações de gravidez. Ela foi acompanhada de seu marido, Nick Cannon, com quem entrou de mãos dadas.

A cantora agradeceu as felicitações por sua possível gravidez, mas não confirma nem nega as suspeitas por ser muito supersticiosa.

Espírito Natalino. Uma sorridente Mariah Carey fez uma breve aparição perante os meios de comunicação e outros convidados depois de apresentadas as nove faixas de seu novo álbum. "O Natal começou para mim em junho. Meu marido foi compreensivo porque decorei a minha casa de vermelho e verde. Foi um momento muito criativo e espiritual para mim", disse a premiada artista sobre o processo de produção de seu disco.

O álbum tem a participação da mãe de Mariah, Patrícia, que é cantora de ópera, na faixa O Come All Ye Faithful / Hallelujah Chorus. Esta canção foi uma das mais aplaudidas durante a apresentação.

"Estivemos com o espírito natalino o ano todo", disse a cantora, que agradeceu a todos que tornaram o projeto possível.

A produção contou com Randy Jackson, irmão do rei do pop, Jermaine Dupri e James Poyser, que trabalhou para estrelas como Aretha Franklin, e o várias vezes premiado Marc Shaiman.