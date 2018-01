Mariah Carey cancela show no Brasil

Mariah Carey cancelou o show que faria em Curitiba no dia 4 de novembro. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 25, pela assessoria de imprensa do evento. As informações sobre a forma de devolução de dinheiro dos fãs que tinham comprado ainda serão divulgadas.

O motivo do cancelamento, entretanto, não foi informado. Estão mantidos os shows em São Paulo (no dia 1º, no Allianz Parque) e Porto Alegre (5, no Beira-Rio).

Mariah Carey tem 46 anos e já ganhou cinco prêmios Grammy. Ela é uma das artistas que mais vendeu discos na história, com 63 milhões de cópias só nos EUA. Em todo mundo, Mariah já vendeu mais de 250 milhões de discos na carreira.

A cantora americana foi apontada pela revista Billboard como a mulher que mais chegou ao primeiro lugar das paradas de sucesso e We Belong Together foi escolhida como a canção da década passada por ficar 14 semanas consecutivas no posto mais alto.