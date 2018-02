Mariah Carey anuncia gravidez em programa de TV

A cantora Mariah Carey confirmou, nesta quinta-feira, 28, que está grávida do marido, o rapper Nick Cannon. A declaração foi feita em entrevista ao programa Today, da rede de TV norte-americana NBC, gravada na casa da estrela pop em Manhattan.

"Sim, nós estamos grávidos, é verdade!", disse Mariah, após meses de especulação sobre a gravidez. Segundo a cantora, que completou 40 anos em março, o primeiro filho dela deve nascer na primavera do hemisfério norte.

O casal revelou ter preferido manter a privacidade até agora porque, dois anos atrás, Mariah havia engravidado e, quando eles se preparavam para falar sobre a gestação, ela perdeu o bebê. "Aquilo nos chocou, não foi fácil", contou Mariah durante a entrevista.

Segundo Nick, o episódio do aborto fortaleceu o casal, e fez com que ele passasse a admirar ainda mais a esposa. O marido da cantora também se mostrou radiante com a chagada do filho. "Obviamente, o maior presente que alguém pode ter é uma criança", disse. Eles se casaram em abril de 2008 e ele é dez anos mais jovem.

Assista à entrevista de Mariah na NBC (em inglês)

Em agosto, Mariah veio ao Brasil para cantar na Festa de Peão do Boiadeiro, em Barretos. Na época, já circulavam rumores da gravidez porque a cantora apareceu bastante acima do peso. Além da expectativa pelo bebê, Mariah também se prepara para o lançamento do novo disco, Merry Christmas 2 You, que chega às lojas nos Estados Unidos em 3 de novembro.