Maria Rita volta a SP com repertório de Segundo Maria Rita fez render bem o repertório de seu disco "Segundo", lançado este ano. Foi para Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Campo Grande, Salvador, Recife, Ribeirão Preto, Santos e uma infinidade de cidades depois de lançar o álbum em São Paulo. Quando parecia o fim de uma temporada, lá vem Maria Rita de novo, para mais uma série de três shows, desta sexta-feira a domingo, no Citibank Hall. Mais familiar ao grande público depois de ter uma música como tema de novela da Globo, e naturalmente por já ter pelo menos quatro hits na boca do povo ("Minha Alma", "Caminho das Águas", "Festa" e "Conta Outra"), Maria Rita desfruta da condição de poder fazer um show pop, com a contribuição do coro da platéia na maior parte do tempo. Sua fórmula mais-voz-menos-instrumentos continua a dar a tônica de uma apresentação especial para quem gosta de artistas que se entregam às letras. O outro lado da moeda é a superexposição. Não de mídia, mas de palco. Esta também é um perigo. Maria Rita. De hoje a domingo no Citibank Hall. Av. dos Jamaris, 213, Moema. Informações: 6846-6040. Ingressos: R$ 50 a R$ 90