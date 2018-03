Maria Rita quebra tabu e se emociona ao cantar Elis Regina

Maria Rita quebrou o tabu desde que começou sua carreira, há 12 anos, e, enfim, cantou Elis Regina. Na noite de segunda-feira, 19, no Teatro Vivo Rio, a cantora mostrou a jornalistas e convidados o show na íntegra com o qual irá percorrer cinco capitais brasileiras, começando por Porto Alegre no próximo sábado, passando por São Paulo dia 22 de abril e terminando no aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, em 29 de abril. O clima de comoção marcou uma noite com um repertório de 24 canções que pode sofrer alterações durante a turnê.

Preocupada em firmar suas intenções com os shows que fazem parte do projeto Viva Elis, patrocinado pela empresa de cosméticos Nivea, Maria Rita reforçou por duas vezes que aquilo era "apenas uma homenagem." De voz trêmula e por vezes embargada, fez longos discursos entre as canções. Disse que queria "levar a música de Elis para um público que não a conheceu." "Se ela estiver viva em nossos corações, estará viva para sempre."

Com Milton Nascimento na terceira fileira, de frente para o palco, o show contou com interpretações fortes que deixavam muitos na plateia em lágrimas, como as que fez para Se eu quiser Falar com Deus, de Gilberto Gil, e Morro Velho, de Milton. Ao terminar a canção de Gil, chorou no palco e levou um tempo para se recuperar. Arrastão, O Bêbado e a Equilibrista, Vida de Bailarina, Águas de Março, Ladeira da Preguiça, Alô Alô Marciano, Morro Velho e Tatuagem tiveram grandes respostas da plateia.

"Antes do show o pessoal da banda estava fazendo apostas sobre quantas músicas eu iria durar", disse Maria Rita. A noite terminou com João Marcello Bôscoli, filho de Elis e idealizador do projeto, levando flores para a irmã no palco.

Shows (todos gratuitos):

Porto Alegre

24 de março

Anfiteatro Pôr-do-Sol - Av. Edwaldo Pereira Paiva, s/n. Parque Maurício Sirotsky Sobrinho - Praia de Belas

16hs

Recife

1 de Abril

Parque Dona Lindu - Praia de Boa Viagem (acesso principal) - Boa Viagem

16h

Belo Horizonte

8 de Abril

Parque das Mangabeiras - Rua Caraça, 900 (acesso principal) - Mangabeiras

16h

São Paulo

22 de Abril

Auditório do Ibirapuera - Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n. - Moema

11h

Rio de Janeiro

29 de Abril

Aterro do Flamengo - R. Buarque de Macedo, s/n. - Flamengo

16h