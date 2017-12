Maria Rita ganha dois prêmios na noite do Grammy Latino A cantora Maria Rita recebeu dois prêmios na noite de gala do Grammy Latino, em Nova York, em que a colombiana Shakira se destacou ao ganhar cinco troféus da Academia Latina de Ciências e Artes da Gravação. Shakira e a banda de reggaeton Calle 13, de Porto Rico, dominaram o 7.º Grammy Latino. O Brasil ficou de fora dessa edição do Grammy Latino. Nomes importantes, como Chico Buarque e Ivan Lins, que estavam entre os brasileiros que concorriam em 11 das principais premiações da noite, saíram perdendo. Também no troféu de revelação, a cantora brasileira Céu foi desbancada pelos rapazes do Calle 13, que concorriam na mesma categoria. Eles ficaram também com o Melhor Álbum de Música Urbanam, por Calle 13. A única cantora brasileira a conquistar um troféu concorrendo com outros latinos foi Adriana Partimpim, o nome usado por Adriana Calcanhoto quando assina músicas infantis. Ela ganhou o prêmio pelo CD Partimpim - O Show , na categoria Melhor Álbum de Música Latina Para Crianças. É importante notar que Maria Rita recebeu seus troféus na seção brasileira do Grammy Latino, concorrendo apenas com os músicos nacionais. Ela ganhou Melhor Álbum de MPB, por Segundo, e melhor canção, por Caminho das Águas, composta por Rodrigo Maranhão. Nas outras categorias específicas de música brasileira, o melhor álbum de rock foi Hoje, dos Paralamas do Sucesso; o melhor de samba/pagode ficou com Universo Ao Meu Redor, de Marisa Monte; o de música romântica foi para Roberto Carlos, de Roberto Carlos; e o de melhor álbum de música regional brasileira foi para Vida Marvada, de Chitãozinho & Xororó. Aline Barros ganhou o Grammy de álbum de música cristã em português, com Aline Barros & Cia. Shakira confirma favoritismo Shakira confirma o favoritismo e é a grande vencedora da noite. La Tortura foi escolhida como Gravação do Ano. O sucesso gravado em colaboração com Alejandro Sanz também valeu à cantora os prêmios de Melhor Vídeo e Canção do Ano. "Tudo o que sei aprendi com meu povo. Com ele aprendi a dançar e a cantar e por isso dedico este prêmio à minha gente, a Barranquilla, à Colômbia", disse Shakira, emocionada, no Madison Square Garden. Esta foi a primeira entrega do Grammy Latino em Nova York. Shakira ainda ganhou os prêmios de Álbum do ano e Melhor Álbum Pop Feminino, por Fijación Oral Vol. 1. O músico Sérgio Mendes era a grande aposta brasuca em gravação do ano com Mas Que Nada, que teve participação do grupo gringo Black Eyed Peas. Só que ele disputava pau a pau com Shakira e, na queda de braço, a bela colombiana venceu. O cantor porto-riquenho Ricky Martin foi premiado como Pessoa do Ano. A TNT exibirá a cerimônia no dia 10, à 0h30, e reprisa no dia 11, às 11 horas. (Matéria alterada às 14h00)