Maria Rita adia shows em São Paulo e no Rio de Janeiro

A produção de Maria Rita anunciou o adiamento das datas dos shows que a cantora realizaria em São Paulo e no Rio de Janeiro. As apresentações são gratuitas e fazem parte do projeto "Viva Elis", no qual Maria Rita canta pela primeira vez canções de sua mãe, Elis Regina.

A apresentação em São Paulo aconteceria dia 22 de abril no Auditório Ibirapuera. Entretanto, segundo os organizadores, como o local comporta no máximo 15 mil pessoas, o show será remanejado para um lugar que posso atender a demanda de um público maior. Uma nova data e local serão divulgados em breve.

O show do Rio de Janeiro, em 29 de abril, teve mudança apenas na data. Ele continua agendado para ser realizado no Aterro do Flamengo e acontecerá em 13 de maio, Dia das Mães. Segundo a produção do evento, a ideia é "aproveitar esse dia tão representativo para encerrar a turnê do projeto, concebida para ser uma verdadeira homenagem de filha para mãe."

A cantora já se apresentou este ano em três capitais - Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte - como parte do projeto "Viva Elis".