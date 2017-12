Maria Bethânia lidera indicações ao Prêmio TIM de Música Maria Bethânia é a campeã de indicações da edição 2007 do Prêmio TIM de Música, que será entregue no dia 16 de maio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela concorre com seus dois CDs mais recentes, Mar de Sofia e Pirata e ainda como cantora, duas canções (Beira-mar e Kirimurê), voto popular e projeto gráfico. Marisa Monte, Cauby Peixoto, Alceu Valença e a novata Dea Trancoso têm quatro indicações cada e a Alcione, que desde a criação do TIM, em 2003, vence sempre como cantora de samba, é indicada novamente. A comissão julgadora ouviu 668 CDs e viu 119 DVDs e escolheu o compositor Zé Keti como o homenageado deste ano. Ao todo foram indicados 106 artistas em 16 (algumas com subdivisões) categorias, uma delas estreando: truetone (música usada como campainha de telefone). "O número de lançamentos independentes cresceu muito, enquanto o das grandes gravadoras encolheu", diz o coordenador do prêmio, José Maurício Machline." Artistas consagrados já não vendem um milhão de cópias, mas outros têm oportunidade de lançar seu primeiro trabalho porque ficou mais fácil gravar e distribuir." E a comissão julgadora nem leva em conta lançamentos das periferias de cidades como Belém do Pará, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre, cujos produtores lançam os discos diretamente com os camelôs, sem intermediação de gravadoras ou lojas de disco. Só em Belém calcula-se cerca de 400 novos títulos por ano, mas não é a quantidade que impede a inclusão desses disco na avaliação. "Muitos deles não têm qualidade técnica ou mesmo artística", explica Machline. "Mas procuramos abranger a maior faixa possível da produção." A entrega do prêmio terá um show com Lenine, Roberta Sá, Emílio Santiago, Paulinho da Viola, Zélia Duncan e Zé Renato, que dedicou um disco inteiro a Zé Kéti. A direção geral será de Machline e a musical de Wagner Tiso, que dividirá os arranjos com Rildo Hora. Confira a lista completa de indicados: Arranjador: Dori Caymmi por Rio-Bahia - Joyce & Dori Caymmi (Biscoito Fino) Henrique Cazes por Radamés e o Sax - Leo Gandelman (Biscoito Fino) Mário Adnet por Jobim Jazz - Mário Adnet (Adnet Música) Canção: Beira-Mar, de Roberto Mendes e Capinan - intérprete Maria Bethânia (Biscoito Fino) Ela Faz Cinema, de Chico Buarque - intérprete Chico Buarque (Biscoito Fino) Kirimurê, de Jota Velloso - intérprete Maria Bethânia (Biscoito Fino) Projeto visual Chico Buarque, disco Carioca - Claudia Warrak e Raul Loureiro (Biscoito Fino) Dea Trancoso, disco Tum tum tum - Viviane Gandra (Tum Tum Tum Discos) Maria Bethânia, disco Pirata - Gringo Cardia (Biscoito Fino) Revelação Mariana Baltar (Zambo Discos) Marcos Tardelli (Biscoito Fino) Rogério Caetano (Rob Digital) Canção popular Disco Eternamente Cauby Peixoto - 55 anos de carreira, de Cauby Peixoto, produtor Maestro Juarez Santana (Atração Fonográfica) Reserva de alegria, de Edvaldo Santana, produtores Luiz Waack e Edvaldo Santana (Tratore) Pensei que fosse o céu, de Vander Lee, produtor Ruben Di Souza (Indie Records) Dupla Zezé Di Camargo & Luciano (Diferente - Sony BMG) Grupo Roupa Nova (Roupa Acústico 2 - Roupa Nova Music) Banda The Originals (The Originals Vol. 2 - Indie Records) Cantor Cauby Peixoto (Eternamente Cauby Peixoto - 55 anos de carreira - Atração Fonográfica) Jorge Vercilo (Jorge Vercilo Ao Vivo - EMI) Roberto Carlos (Duetos - Sony BMG) Cantora Joanna (Ao Vivo em Portugal - Som Livre) Patrícia Mellodi (Pacote Completo - Independente) Tânia Mara (Tânia Mara - EMI) Instrumental Disco Radamés e o sax, de Léo Gandelman, produtor Martinho Filho (Biscoito Fino) Jobim Jazz, de Mário Adnet, produtores Mariza e Mário Adnet (Adnet Música) Nem sol nem lua, de Toninho Ferragutti (Biscoito Fino) Solista Hamilton de Holanda (Brasilianos - Biscoito Fino) Sérgio Assad (Lo que vendrá - Rob Digital) Odair Assad (Lo que vendrá - Rob Digital) Grupo Hamilton de Holanda Quinteto (Brasilianos - Biscoito Fino) Hamleto Stamato Trio (Speed Samba Jazz 3 - Delira Music) UFRJAZZ Ensemble (Paisagens do Rio - Selo Rádio MEC) MPB Disco João Bosco Ao Vivo, de João Bosco, produtor João Mário Linhares (Universal) Mar de Sophia, de Maria Bethânia, produtor Moogie Canazio (Biscoito Fino) Pirata, de Maria Bethânia, produtor Moogie Canazio (Biscoito Fino) Grupo Chicas (Quem Vai Comprar Nosso Barulho - Independente) Os Cariocas (Os Cariocas Ao Vivo - Albatroz Music) Perseptom Banda Vocal (Brasil a Cappela - Paulus) Cantor Cauby Peixoto (Cauby Canta Baden - Editora Entrelinhas) João Bosco (João Bosco Ao Vivo - Paulus) Renato Braz (Por Toda a Vida - Biscoito Fino) Cantora Leny Andrade (Leny Ao Vivo - Albatroz music) Maria Bethânia (Mar de Sophia e Pirata - Biscoito Fino) Rosa Passos (Rosa - Telarc) Pop/Rock Disco Cê, de Caetano Veloso, produtores Pedro Sá e Moreno Veloso (Universal) Infinito Particular, de Marisa Monte, produtores Alê Siqueira e Marisa Monte (EMI) Mutantes Ao Vivo - Barbican Theatre, Londres, 2006, de Mutantes, produtor Sérgio Dias (Sony BMG) Grupo Cordel do Fogo Encantado (Transfiguração - Independente) Mutantes (Mutantes Ao Vivo - Barbican Theatre, Londres, 2006 - Sony BMG) Skank (Carrossel - Sony BMG) Cantor Caetano Veloso (Cê - Universal) Lenine (Acústico MTV Lenine - Sony BMG) Zeca Baleiro (Baladas do asfalto e outros blues ao vivo - MZA Music) Cantora Angela Rô Rô (Compasso - Indie Records) Marisa Monte (Infinito Particular - EMI) Paula Lima (Sinceramente - Indie Records) Regional Disco Marco Zero Ao Vivo, de Alceu Valença, produtor Paulo Rafael (Indie Records) Nove de Frevereiro Vol. 2, de Antonio Nóbrega, produtores Antonio Nóbrega e Edmilson Capelupi (Independente) Tum tum tum, de Dea Trancoso (Tum Tum Tum Discos) Dupla César Oliveira e Rogério Melo (Pátria Pampa Ao Vivo - Acit) João Mulato e Douradinho (Clássicos da Moda de Viola - Arlequim Discos) Mayck e Lyan (Defendendo a Tradição - Luar Music) Grupo Rio Maracatu (Lapada - Selo Rádio MEC) Timbalada (Alegria Original - Candyall Music) Trio Forrozão (Na Puxada de Rede - Rob Digital) Cantor Alceu Valença (Marco Zero Ao Vivo - Indie Records) Dominguinhos (Conterrâneos - Eldorado) Sérgio Reis (Tributo a Goiás - Unimar Music) Cantora Daniela Mercury (Balé Mulato Ao Vivo - EMI) Dea Trancoso (Tum tum tum - Tum Tum Tum Discos) Margareth Menezes (Brasileira Ao Vivo - EMI) Samba Disco Amendoeira, de Bebeto Castilho, produtores Marcelo Camelo e Kassin (Biscoito Fino) Memória em Verde e Rosa, de Tantinho da Mangueira, produtores José Constant, Alípio do Carmo e Sandra Rodrigues (Independente) Acústico MTV Zeca Pagodinho 2 - Gafieira, de Zeca Pagodinho, produtor Rildo Hora (Universal) Grupo Fundo de Quintal (Pela Hora - Indie Records) Galocantô (Fina Batucada - Independente) Quarteto em Cy (Samba em Cy - Fina Flor) Cantor Marcos Sacramento (Sacramentos - Biscoito Fino) Tantinho da Mangueira (Memória em Verde e Rosa - Independente) Zeca Pagodinho (Acústico MTV Zeca Pagodinho 2 - Gafieira- Universal) Cantora Alcione (Uma Nova Paixão - Ao Vivo - Indie Records) Ana Costa (Meu Carnaval - Zambo Discos) Marisa Monte (Universo ao Meu Redor - EMI) Categoria especial DVD Alceu Valença, Marco Zero Ao Vivo, diretor Jodele Larcher (Indie Records) Chico Buarque, Desconstrução, diretor Bruno Natal (Biscoito Fino) Milton Nascimento, Pietá, diretor João Elias Junior (Som Livre) Disco de língua estrangeira Jazz + bossa, de Delicatessen, produtores Beto Callage e Carlos Badia (Bebel Arte) Dante XXI, de Sepultura, produtor André Moraes (Krako Records) Timeless, de Sergio Mendes, produtores Will.I.AM e Sergio Mendes (Universal) Erudito Brahms the piano concertos Nelson Freire Gewandhausorchester Ricardo Chailly, de Nelson Freire, produtor Andrew Cornall (Universal) Sinfonias 4 & 9 ponteio frevo, de Claudio Santoro Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo & coro - John Naschling, produtores Ingo Prety e Robert Suff (Biscoito Fino) Two concerts for two guitars, de Sérgio e Odair Assad e St Gallen Symphony Orchestra e John Naschling, produtora Françoise-Emmanuelle Denis (Rob Digital) Infantil Contos, cantos e acalantos, de José Mauro Brant, produtor Tim Rescala (Biscoito Fino) Forró Para Crianças, de vários artistas, produtor Zé Renato (Biscoito Fino) Lenga la lenga, de Viviane Beineke e Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas, produtores Viviane Beineke, Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas e Déo Lembá (Independente) Projeto especial Aquarela do Samba, de vários artistas, produtores Paulão Sete Cordas e Paulo César Figueiredo (Deck Disc) Cruel, de Sergio Sampaio, produtor Zeca Baleiro (Sarava Discos) Wagner Tiso 60 anos um som imaginário, de Wagner Tiso, produtora Giselle Goldoni Tiso (Dubas Musica) Eletrônico Automan, de Manoel Vanni (Tropic Records) DJ Mau Mau - Art, plays and soul, de DJ Mau Mau, produtores DJ Mau Mau e Franco Junior (Trama) Na estrada, de DJ Patife, produtores DJ Patife, Marcelo Claret, Cliveland Watkiss, Madzoo, Max Viana, Justina Curtis e Dextrous (Trama) Voto popular Cantor Alceu Valença, Caetano Veloso, Cauby Peixoto, Dominguinhos, João Bosco, Jorge Vercilo, Lenine, Marcos Sacramento, Renato Braz, Roberto Carlos, Sérgio Reis, Tantinho da Mangueira, Zeca Baleiro e Zeca Pagodinho. Cantora Alcione, Ana Costa, Ângela Rô Rô, Daniela Mercury, Dea Trancoso, Joanna, Leny Andrade, Margareth Menezes, Maria Bethânia, Marisa Monte, Patrícia Mellodi, Paula Lima, Rosa Passos e Tânia Mara. Truetones* Vanessa da Mata, com Ai ai ai, Não me Deixe Só e Ainda bem Bruno e Marrone, com Choram as Rosas, Vai Dar Namoro e Te Amar Foi Ilusão Jota Quest, com Além do Horizonte, Amor Maior e Do Seu Lado Texto atualizado às 21h17 para acréscimo de informações