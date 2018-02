Maria Bethânia e Maria Gadú são indicadas ao Grammy Latino

Maria Bethânia concorre na categoria gravação do ano, com o álbum "Tua", enquanto Maria Gadú compete nas categorias revelação e como melhor álbum de cantor-compositor. Há ainda categorias específicas para o Brasil.

O superastro espanhol Alejandro Sanz e três outros cantores-compositores do México, Uruguai e República Dominicana lideraram as indicações, com quatro indicações cada.

Sanz, que já recebeu 14 Grammy latinos e é visto como um dos cantores espanhóis de maior sucesso comercial na história, foi indicado na categoria mais importante, álbum do ano, e também para melhor álbum pop vocal masculino, por "Paraiso Express". Ele também recebeu indicações nas disputas importantes de disco do ano e canção do ano, pelo single "Desde Cuando".

Na disputa por álbum do ano, Sanz vai enfrentar o cantor de merengue dominicano Juan Luis Guerra, nove vezes ganhador do Grammy latino, com seu "A Son de Guerra", e o cantor-tecladista mexicano Mario Domm por "Dejarte De Amar", como membro do trio de pop-rock Camila.

O lançamento de Guerra também foi indicado para melhor álbum tropical contemporâneo, e o dominicano foi indicado para melhor canção tropical e melhor vídeo musical curto por seu single "Bachata en Fukuoka".

Domm também dividiu indicações com seu trio Camila para melhor álbum pop de um duo ou grupo, pelos vocais de "Dejarte De Amar," e por disco do ano, pela balada "Mientes."

"Mientes" valeu a Domm sua quarta indicação na categoria melhor canção, que homenageia os compositores. Neste caso, Domm dividiu a indicação com Monica Velez.

Concorre com Domm e Sanz por disco e canção do ano o cantor-compositor uruguaio Jorge Drexler, que foi indicado nas duas categorias por "Una Canción Me Trajo Hasta Aqui".

Drexler também conseguiu indicações para melhor álbum de cantor-compositor, por "Amar La Trama", e para melhor vídeo musical longo, por "La Trama Circular".

Ele fez história nos Oscar em 2005 ao tornar-se o primeiro a ganhar um Oscar por uma canção em espanhol, "Al Otro Lado del Rio", do filme "Diários de Motocicleta", sobre o jovem Ernesto "Che" Guevara.

Receberam três indicações cada o trio Camila e o cantor porto-riquenho de reggaeton Yankee Daddy, indicado para melhor álbum de música urbana por "Mundial" e duas vezes na categoria melhor canção urbana, por "Descontrol" e "Grito Universal".

A entrega dos Grammy latinos será feita em 11 de novembro no Centro de Eventos Mandalay Bay, em Las Vegas, em um show transmitido ao vivo pela rede de TV em espanhol Univisión.