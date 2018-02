Maria Bethânia e Maria Gadú, indicadas ao Grammy Latino

A 11.ª edição dos prêmios Grammy Latino, que acontece no dia 11 de novembro, em Las Vegas, os brasileiros Gilberto Gil, Dori Caymmi e Maria Gadú, que receberam duas indicações cada para os prêmios Grammy Latino. O destaque vai para Maria Bethânia e Maria Gadú, que foram indicadas nas categorias gerais, que incluem artistas de todas as nacionalidades.

Bethânia concorre na mais importante categoria - gravação do ano - com Jorge Drexler ("Una Canción Me Trajo Hasta Aquí") e Alejandro Sans ("Desde Cuándo"), dois dos favoritos ao prêmio. Já Maria Gadú concorre ao prêmio de revelação do ano com Alex Cuba, Estrella, Jotdog e Koko.

O Brasil também marca presença na categoria jazz, com "Sambolero", do João Donato Trio e na categoria de melhor álbum instrumental, com Yamandu Costa & Hamilton de Holanda ("Luz da aurora"), Arthur Maia ("O tempo e a musica"), Paulo Moura e Armandinho ("Afrobossanova").

O prêmio possui uma categoria exclusiva para música brasileira, subdivido em: MPB, rock, samba e pagode, sertaneja, música contemporânea e melhor canção em português. A lista com todos os indicados está disponível no site oficial do prêmio.

Indicados - categorias:

Gravação do ano

"Tua" - Maria Bethânia

"Se me hizo fácil" - Buika

"Mientes" - Camila

"Una canción me trajo hasta aquí'' - Jorge Drexler

"Desde cuándo'' - Alejandro Sanz

Álbum do ano

"Y." - Bebe

"Cardio" - Miguel Bosé

"Dejarte de amar" - Camila

"A son de guerra'' - Juan Luis Guerra

"Paraíso Express'' - Alejandro Sanz

Canção do ano

"Cuando me enamoro'' - Compositores: Descemer Bueno e Enrique Iglesias. Intérpretes: Enrique Iglesias con Juan Luis Guerra

"Desde cuándo'' - Compositores: Alejandro Sanz e Tomás Torres. Intérprete: Alejandro Sánz

"Las calles'' - Compositor e intérprete: Rubén Blades

"Mientes'' - Compositores: Mario Domm e Mónica Vélez. Intérprete: Camila

"Una canción me trajo hasta aquí'' - Compositor e intérprete: Jorge Drexler

Artista revelação

Alex Cuba

Estrella

María Gadú

Jotdog

Koko

Melhor álbum (jazz)

"L-O-V-E" - Issac Delgado

"Sambolero" - João Donato Trio

"Off and On: The Music of Moacir Santos" - Mark Levine and The Latin Tinge

"Psychedelic Blues" - Poncho Sánchez

"Cuban Dreams" - Chuchito Valdés

"Esta plena" - Miguel Zenón

Melhor álbum (instrumental)

"Luz da aurora" - Yamandu Costa & Hamilton de Holanda

"O tempo e a musica" - Arthur Maia

"Afrobossanova" - Paulo Moura e Armandinho

"A Time for Love" - Arturo Sandoval

"Latin American Chillout" - Soto 75

Melhor canção em português

"Há de ser'' - Compositor e intérprete: Jorge Vercillo

"Litoral e interior'' - Compositor e intérprete: Sérgio Santos

"Quebra-Mar'' - Compositores: Dori Caymmi e Paulo Cesar Pinheiro. Intérprete: Dori Caymmi

"Tantas marés" - Compositores: Edu Lobo e Paulo César Pinheiro. Intérprete: Edu Lobo

"Tua" - Compositora: Adriana Calcanhotto. Intérprete: Maria Bethânia