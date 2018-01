Maria Bethânia é homenageada na 26ª edição do Prêmio da Música

O Prêmio da Música Brasileira vai homenagear a cantora Maria Bethânia na 26ª edição que será realizada no próximo dia 10 de junho no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Os atores Alexandre Nero e Dira Paes comandarão a cerimônia de premiação. A artista cantará na abertura e no encerramento e terá sua trajetória lembrada por nomes como Alcione, Adriana Calcanhotto, Arnaldo Antunes, Antônio Nóbrega, Chico César, Johnny Hooker, Lenine, Mônica Salmaso, Zélia Duncan e o irmão Caetano Veloso.

A lista de candidatos ao prêmio divulgada ontem tem, no total,106 indicados em 16 categorias diferentes, que passam por samba, rock, erudito, eletrônica, instrumental e infantil. Eles foram selecionados por um júri especializado a partir de 977 CDs e 101 DVDs inscritos.

Entre os destaques, está a cantora Mônica Salmaso, que conseguiu quatro indicações. A artista paulistana concorre como melhor cantora, melhor álbum (Corpo de baile), melhor canção (Sedutora, de Guinga e Paulo César Pinheiro) e melhor arranjador (Lucas Reale em Corpo de baile).

A lista inclui ainda Ney Matogrosso, Fernanda Takai, Gilberto Gil e Hamilton de Holanda, todos com três indicações. O grupo baiano 'As ganhadeiras de Itapuã' também teve três indicações: Revelação, Melhor Grupo e Melhor Álbum (As ganhadeiras de Itapuã), na categoria Regional. A banda conta com a participação de 10 crianças, 6 músicos - que tocam instrumentos de corda e percussão - e mais 17 senhoras (Cantadeiras, Ganhadeiras, Lavadeiras).

A categoria revelação teve 170 artistas pré-selecionados e os finalistas foram: As ganhadeiras de Itapuã (BA), o violonista Jean Charnaux (RJ) e o pianista Luiz Guilherme Pozzi (PR). Já a categoria pop/rock/reggae/hip hop/funk teve o maior número de pré-selecionados: 145, seguida por MPB (86) e instrumental (73).

A principal novidade de 2015 fica por conta do site do evento (premiodemusica.com.br), transformado numa plataforma de streaming, no qual pode ser ouvido o trabalho de todos os indicados.

INDICADOS PRÊMIO DA MÚSICA BRASILEIRA 2015

CATEGORIA ARRANJADOR

Francis Hime por 'Navega Ilumina' - Francis Hime

Luca Raele por 'Corpo de Baile' - Mônica Salmaso

Mario Adnet por 'Dorival Caymmi Centenário' - Vários

MELHOR CANÇÃO

'Ano Bom' de Arrigo Barnabé e Luiz Tatit - intérpretes Arrigo Barnabé, Luiz Tatit e Lívia Nestrovski (CD 'De nada mais a algo além')

'Alguma voz', de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro - intérprete Dori Caymmi (CD 'Setenta anos')

'Sedutora', de Guinga e Paulo César Pinheiro - intérprete Mônica Salmaso (CD 'Corpo de baile')

CATEGORIA PROJETO VISUAL

ARTISTA

Erasmo Carlos, disco 'Gigante gentil' - Crama Design Estratégico

Fernanda Takai, disco 'Na medida do impossível' - Hardy Design

Skank, disco 'Velocia' - Marcus Barão

CATEGORIA REVELAÇÃO

ARTISTA

As ganhadeiras de Itapuã, disco 'As ganhadeiras de Itapuã'

Jean Charnaux, disco 'Matrizes'

Luiz Guilherme Pozzi, disco 'Brahms e Liszt: piano sonatas'

CATEGORIA CANÇÃO POPULAR

MELHOR ÁLBUM

'Abstraia, Baby', de Luciano Salvador Bahia, produtor Luciano Salvador Bahia

'Matéria Estelar', de Rhaissa Bittar, produtor Daniel Galli

'Na medida do impossível', de Fernanda Takai, produtor John Ulhoa

MELHOR DUPLA

César Menotti e Fabiano ('Memórias anos 80 e 90')

Victor e Léo ('Viva por mim')

Zezé di Camargo & Luciano ('Teorias de Raul')

MELHOR GRUPO

Mustache e os apaches ('Mustache e os apaches')

Radiolaria ('Vermelho')

Saulo Duarte e a Unidade ('Quente')

MELHOR CANTOR

Johnny Hooker ('Eu vou fazer uma macumba pra te amarrar, maldito!')

José Augusto ('Quantas luas')

Luiz Caldas ('Além da porta')

MELHOR CANTOR

Carla Gomes ('O tempo sou eu')

Fernanda Takai ('Na medida do impossível')

Roberta Miranda ('Roberta canta Roberto')

CATEGORIA INSTRUMENTAL

MELHOR ÁLBUM

'Hamilton de Holanda trio', de Hamilton de Holanda, produtores Hamilton de Holanda e Marcos Portinari

'O clássico violão popular brasileiro', de Duo Assad - Sérgio e Odair Assad, produtores Sérgio Assad e Odair Assad 'Roendopinho', de Guinga, produtor Luiz Carlos Pavan e Peter Finger

MELHOR SOLISTA

Hamilton de Holanda ('Hamilton de Holanda trio')

Lula Galvão ('Saudade do futuro Futuro da saudade')

Toninho Ferragutti ('Comum de dois')

MELHOR GRUPO

Hamilton de Holanda trio ('Hamilton de Holanda trio')

Jaques Morelenbaum e Cello samba trio ('Saudade do futuro Futuro da saudade')

Quarteto Maogani ('Pairando - Maogani interpreta Nazareth')

CATEGORIA MPB

MELHOR ÁLBUM

'Gilbertos sambas', de 'Gilberto Gil' , produtores Bem Gil e Moreno Veloso

'Corpo de baile', de Mônica Salmaso, produtor Teco Cardoso

'Valencianas', de Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto, produtor Rodrigo Toffolo

MELHOR GRUPO

Casuarina ('No passo de Caymmi')

Clube do balanço ('Menina da janela')

ZR Trio ('O Vento na madrugada soprou')

MELHOR CANTOR

Caetano Veloso ('Itunes session')

Gilberto Gil ('Gilbertos samba')

Luiz Melodia ('Zerima')

MELHOR CANTOR

Leny Andrade ('Iluminados')

Mônica Salmaso ('Corpo de baile')

Nina Becker ('Minha Dolores')

CATEGORIA POP/ROCK/REGGAE/ HIPHOP/FUNK

MELHOR ÁLBUM

'Atento aos sinais - ao vivo' de Ney Matogrosso, produtores João Mário Linhares e Sacha Amback

'Multishow, ao vivo - 30 anos', de Os Paralamas do Sucesso, produtor Leo Garrido

'Rainha dos raios', de Alice Caymmi, produtor Diogo Str

MELHOR GRUPO

Nação Zumbi ('Nação Zumbi')

Os Paralamas do Sucesso ('Multishow ao vivo - 30 anos')

Skank ('Velocia')

MELHOR CANTOR

Erasmo Carlos ('Gigante gentil')

Ney Matogrosso ('Atento aos sinais - ao vivo')

Zeca Baleiro ('Calma aí, coração')

MELHOR CANTOR

Alice Caymmi ('Rainha dos raios')

Juçara Marçal ('Encarnado')

Marisa Monte ('Verdade, uma ilusão tour 2012/2013')

CATEGORIA REGIONAL

MELHOR ÁLBUM

'As ganhadeiras de Itapuã', de As ganhadeiras de Itapuã, produtor Alê Siqueira

'Devoção', de Carlos Farias e coral das lavadeiras, produtor Carlos Farias

'Dona Glorinha do Coco', de Dona Glorinha do Coco, produtor Isa Melo

MELHOR DUPLA

César Oliveira e Rogério Melo ('Cancioneiro do Rio Grande do Sul')

Tião Reis e Zé Mineiro ('Dieta do chá')

Zé Mulato e Cassiano ('Ciência matuta')

MELHOR GRUPO

As ganhadeiras de Itapuã ('As ganhadeiras de Itapuã')

Carlos Farias e coral das lavadeiras ('Devoção')

Quinteto Violado ('Eu disse freeevo!')

MELHOR CANTOR

Alceu Valença ('Amigo da arte')

Luiz Caldas ('Calundu')

Mestrinho ('Opinião')

MELHOR CANTORA

Anastácia ('60 anos de forró e MPB')

Dona Glorinha do Coco ('Dona Glorinha do Coco')

Marlui Miranda ('Fala de bicho, fala de gente')

CATEGORIA SAMBA

MELHOR ÁLBUM

'Beth Carvalho ao vivo no Parque Madureira', de Beth Carvalho, produtores Beth Carvalho e Afonso Carvalho

'Grupo semente', de Grupo semente, produtores Eduardo Neves e Grupo Semente

'Passado de glória - Monarco 80 anos', de Monarco, produtor Mauro Diniz

MELHOR GRUPO

Demônios da garoa ('Um samba diferente')

Fundo de quintal ('Só felicidade')

Grupo semente ('Grupo semente')

MELHOR CANTOR

Arlindo Cruz ('Herança popular')

Martinho da Vila ('Enredo')

Monarco ('Passado de glória - Monarco 80 anos')

MELHOR CANTORA

Alcione ('Eterna alegria - ao vivo')

Beth Carvalho ('Beth Carvalho ao vivo no Parque Madureira')

Mariene de Castro ('Colheita')

FINALISTAS - ESPECIAIS

DVD

Caetano Veloso / 'Abraçaço', diretores Paula Lavigne e Fernanda Young

Gilberto Gil / 'Gilbertos samba ao vivo', diretor Andrucha Waddington

Ney Matogrosso / 'Atento aos sinais - ao vivo', diretor Felipe Nepomuceno

ÁLBUM LINGUA ESTRANGEIRA

'Edith' / Fábio Jorge, produtor Bruno Pompeu

'Mode human' / Far from Alaska, produtor Pedro Garcia

'The Chico Buarque Experience'/ Vários, produtor O.J.Castro

ÁLBUM ERUDITO

'Presença de Villa-Lobos' / Hugo Pilger e Lúcia Barrenechea, produtor Carlos de Andrade

'Prokofiev - Sinfonia n° 1, n° 2 e Sonhos ' / OSESP, produtor Ulrich Schneider

'Villa-Lobos - Sinfonia n° 10, Ameríndia' / OSESP, produtor Ulrich Schneider

ÁLBUM INFANTIL

'Banda Mirim 10 anos - primeira cartilha e segunda cartilha' / Banda Mirim, produtor Banda Mirim

'No ritmo da emboladinha' / Caju e Castanha, produtores Caju, Castanha e João Marcelo Boscoli

'Zoró (bichos esquisitos) vol. 1' /Zeca Baleiro, produtor Guilherme Kastrup

ÁLBUM PROJETO ESPECIAL

'Ballet de azul e vento' / Alexandre Guerra, produtor Alexandre Guerra

'De nada mais a algo além' / Arrigo Barnabé, Luiz Tatit e Lívia Nestrovski, produtor Mario Manga

'Dorival Caymmi Centenário' / Vários, produtores Dori Caymmi e Mario Adnet

ÁLBUM ELETRÔNICO

'Abaporu' / Gui Boratto, produtor Gui Boratto

'Mafagafo' / Guga Machado, produtores Gabriel Triani e Renato Galozzi

'Zambê' / Donatinho, produtores Donatinho e Alex Moreira