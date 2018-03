Maria Bethânia é denunciada por porte ilegal de arma

RIO - O Ministério Público denunciou a cantora Maria Bethânia à Justiça por porte ilegal de arma. Um revólver calibre 38 registrado em seu nome foi apreendido há um mês com o vigia de sua residência, Adevan Barbosa Lourenço. Ele foi preso em flagrante por policiais militares na porta do imóvel, por estar sem a documentação referente à arma. O segurança foi denunciado pelo MP pelo mesmo crime, que prevê pena de dois a quatro anos de prisão e multa, conforme artigo 14° do Estatuto do Desarmamento.

Ainda será investigado se a cantora cedeu ou não a arma ao vigilante. A casa de Bethânia fica em São Conrado, bairro nobre da zona sul do Rio que concentra condomínios e casas de alto padrão; diante delas, é comum a presença de vigias armados. Bethânia vive no mesmo imóvel há 40 anos, período em que a segurança no bairro, no qual se localiza a favela da Rocinha, se deteriorou.

O Estado procurou a assessoria de imprensa da cantora, que informou que ela ainda não foi notificada sobre o caso, e que, por isso, não iria se pronunciar sobre o assunto.