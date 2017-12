Maria Bethânia apresenta novo show no Teatro Abril

Para Maria Bethânia, a melancolia do amor romântico e a alegria das festas populares são material para dois discos, mas cabem em um único show. ‘Tua’ e ‘Encanteria’, seus álbuns mais recentes, são a matéria-prima do espetáculo ‘Amor, Festa e Devoção’, em cartaz por apenas três noites no Teatro Abril, a partir de 5ª (10). Em 2006, Bethânia já havia ‘misturado as coisas’. Os álbuns ‘Mar de Sophia’ e ‘Pirata’ foram confluídos no mesmo show. E deu certo. Tudo indica que deve acontecer o mesmo agora.

Com cenário e direção de Bia Lessa, Bethânia mantém os pés descalços, uma marca pessoal, para transitar ora pelas dores de amor de ‘Tua’, ora pelos gracejos de ‘Encanteria’. Se neste ela se entrega ao humor dos sambinhas, é em ‘Tua’ que Bethânia retoma sua intensidade dramática, outra marca pessoal.

Entre tantas canções inéditas, atente-se para suas versões de ‘Queixa’, do irmão Caetano, e de ‘Explode Coração’, de Gonzaguinha. O compositor recebe outra homenagem no fim do show com um hit surpresa, mais ao tom de ‘Encanteria’ que de ‘Tua’.

O show chega a São Paulo amadurecido por uma carreira e uma turnê - o espetáculo já passou, com sucesso, pelo Rio e por estados do Sul e do Nordeste. Pelo visto, ela sabe o que combina.

Onde: Teatro Abril (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 2846-6000.

Quando: 5ª (10), 21h; 6ª (11) e sáb. (12), 22h. Quanto: R$ 90/R$ 200