Marcio Augusto Antonucci, membro da dupla Os Vips, que superou Beatles, morre no Rio

Morreu nesta segunda, 20, pela manhã no Rio, de complicações relacionadas a uma pneumonia, o cantor e compositor Marcio Augusto Antonucci, que integrou uma das bandas de maior êxito da Jovem Guarda nos anos 1960, Os Vips. Tinha 68 anos.

Na verdade, Os Vips eram apenas dois, os irmãos Ronald Antonucci e Marcio Antonucci. Formaram a famosa dupla que frequentou, ao lado de Roberto Carlos, o célebre programa Jovem Guarda da Record entre 1965 e 1968. Roberto Carlos compôs vários sucessos exclusivamente para a dupla.

A notícia da morte de Antonucci foi dada pelo Facebook pelo filho de Marcio, Bruno. “É com muito pesar que informo que o meu pai, ídolo e amigo nos deixou hoje pela manhã. Como disse nos últimos dias, o quadro dele estava estável, porém hoje esse quadro mudou. Quando estivermos mais conformados com a situação poderemos tentar esclarecer o que houve”, informou Bruno, acrescentando que o velório seria no Rio. “Peço a todos que respeitem esse momento pelo qual toda a família esta passando; entendo que meu pai foi um ídolo, um ‘muso’ para muitos, mas peço a compreensão de todos.”

Antes de formarem a dupla, os irmãos cantavam separados sob codinomes como Ronald Red e Jett Williams. Marcio e Ronald nasceram no bairro de Santana, na zona norte. Estrearam em 1964 no LP de um programa da Record chamado Reino da Juventud e, com a canção Tonight, em inglês canhestro.

Já o nome da dupla foi escolhido por causa do filme Alta Sociedade (The Vips, 1963), com Richard Burton e Elizabeth Taylor. A revista Melodias noticiou, em 1966: “Duas camisas novas em folha foram rasgadas em tiras pelas fãs do Vips, que pretendiam ter lembranças de seus ídolos. A coisa aconteceu quando os irmãos Marcio e Ronald entravam nos estúdios do canal 9, em São Paulo, para o ensaio de Excelsior A Go-Go, novo musical para a juventude”.

Sua canção A Volta chegou a ficar em primeiro lugar nas rádios de Rio e São Paulo, à frente de Yesterday e Michelle, dos Beatles, e Satisfaction, dos Rolling Stones. Gravaram muitas versões de sucessos americanos e ingleses. Quando Roberto Carlos saiu do programa de TV, Os Vips entraram em declínio. Em 1968, já não eram tão badalados e foram trabalhar em outros ramos – chegaram a abrir, em Santana, naquele ano, o Vip’s Burguer, uma sanduicheria.