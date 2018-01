Marcelo D2 se apresenta hoje no Via Funchal Recentemente, o rapper Marcelo D2 passou mais de três meses excursionando por quase toda a Europa, com um show que concentrou mais do repertório de "À Procura da Batida Perfeita" do que outra coisa. Na semana passada, seu novo CD, "Meu Samba É assim", figurava mais uma vez entre os indicados da premiação da MTV, o VMB. Não abocanhou tantos troféus como nos anos anteriores, mas o rapper pareceu não se importar muito em ter perdido espaço no prêmio para a galera do rock ou do emocore. "Isso é o normal, fiz meu ano. Tem o ano da Pitty, do CPM22. Não gosto muito de emocore, ainda mais de banda brasileira", disse ele, sem rodeios. Levar os méritos por melhor videoclipe de rap, além de fazer o encerramento da festa, já ficou de bom tamanho. Bola pra frente, D2 está mais interessado nos rumos de seu novo show, "Meu Samba É assim", que estréia nesta sexta-feira no Via Funchal, em São Paulo. Quanto ao repertório? "Estou organizando ainda, mas a gente vai tocar o máximo de músicas novas possíveis", antecipa. Ao que tudo indica, a apresentação será dividida em duas partes: na primeira, com uma luz mais baixa e telão a postos, D2 promete uma seleção de canções mais novas desse terceiro trabalho, em que investiga e investe naquele híbrido de samba e rap já muito bem recebido em seu CD anterior, "À Procura da Batida Perfeita". Canções como "Gueto" (com a qual levou o prêmio no VMB 2006) e "Pra Que Amor?" não devem ficar de fora desse set de inéditas. Já a segunda parte, com o palco um pouco mais iluminado, será dedicada a um repertório de músicas antigas dos tempos de Planet Hemp até "À Procura", como "Vai Vendo", "Qual é?", "À Procura da Batida Perfeita", entre outras. "Virei o Acústico de cabeça para baixo e coloquei músicas novas", conceitua. Homenagens a repertórios alheios, nem pensar. D2 acha que tem bastante coisa para falar - e cantar. "Não gosto muito de cover, acho meio chato." O show deve reproduzir algumas participações especiais conferidas no CD, como de Alcione, num duo virtual, com ajuda do telão. Alcione é a nova aquisição de D2 em seu rol de amizades com o povo do samba. O que não significa que ela já não fizesse parte de sua vida antes, nos discos da cantora que a mãe sempre botava para tocar. Seu amigo e companheiro de boteco, o sambista Arlindo Cruz, é presença confirmada, além de Catra, seu mano do universo rap. O que mostra o bom trânsito do rapper entre os dois universos. Sem mencionar sua banda, uma espécie de orquestra moderna, com baixo, bateria, guitarra, trio de percussão, DJ e Fernandinho Beat Box. Ela ficará ao fundo, iluminada. Outro ponto alto do show, o cenário é assinado por Gringo Cardia, cenógrafo renomado dentro da música brasileira. Com Cardia, D2 já havia trabalhado quando estava no Planet Hemp. Mas juntos, em sua carreira-solo, é a primeira vez. Para esse parceria inédita, Cardia idealizou uma ambientação moderna, com intervenções visuais da equipe do Apavoramento Sound System. "Eu estava com idéia de fazer trabalho com vídeo, mas nunca achei o momento", diz ele. "O mais importante é a música, mas para um espetáculo numa casa como a Via Funchal um bom cenário faz parte do entretenimento ." Suas próximas paradas serão Ceará, três dias de Canecão, no Rio, e a Região Sul do País. Marcelo D2. Via Funchal (6.000 lug.). Rua Funchal, 65, Vila Olímpia, 3089-6999. Amanhã e sábado, 22 h. R$ 50 a R$ 120