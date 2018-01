Marcelo D2 é confirmado no lineup do Lollapalooza

Com problemas relacionados a emissão de passaportes e vistos, a banda irlandesa Kodaline, antes confirmada no lineup do festival Lollapalooza, cancelou suas apresentações no evento. O rapper Marcelo D2 susbtitui o grupo, se apresentando no sábado, 28, às 18h45, no palco Axe. O carioca está em turnê do álbum Não Pode me Parar.

O show de Marcelo D2 antecede as apresentações de Marina and the Diamonds (à 20h15) e Bastille (às 21h45), que também sobem ao palco Axe. No domingo, o espaço recebe artistas nacionais, como o trio O Terno, a cantora Pitty e a banda Mombojó. Entre as atrações internacionais, Three Days Grace e The Smashing Pumpkins, que fecha o palco com show marcado para 20h30.