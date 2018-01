Marcelo D2 dedica música a Chorão, do Charlie Brown Jr.

A pressão de Marcelo D2 em seu show foi tanta que o som de seu palco vazou no de Robert Plant. Sua mistura de hip hop e samba foi vista por um público jovem que queria dancar. A apresentação foi aberta com Está Chegando a Hora, com sample de Abre Alas (Ivan Lins/ Vítor Martins). Pedindo para que o público fizesse barulho a toda hora, D2 dedicou a música 1967 a Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. Ele ainda relembrou a última vez que viu o amigo. "Nos encontramos em BH e ele veio ao meu quarto fumar 'unzinho'.". Dizendo que representa os "maconheiros mais famosos do Brasil, o Planet Hemp", D2 também cantou o sucesso Qual É. Destaque para as participações de Bernardinho Beat Box e.do guitarrista Maurício Negão.

Escalado para substituir a banda Kodaline, que teve problemas com a documentação (e que.entraria no lugar do projeto SBTRKT), D2 fez um show no qual utilizou os hits certos para levantar o público. Foi um show longe de ser burocrático, porém nada surpreendente.