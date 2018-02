Marcelo Camelo e Mallu Magalhães criam nova banda

Nova banda, disco inédito e turnê para divulgar o trabalho. Essa é a novidade de Marcelo Camelo e Mallu Magalhães que acabam de anunciar a criação do novo grupo, Banda do Mar. "Hoje posso contar o que tenho guardado com euforia", escreveu Mallu Magalhães na sua página no Facebook. "Nos juntamos e fizemos a Banda do Mar. O álbum com nossas composições sai no segundo semestre, seguido da turnê. Agora preciso aguentar até lá!".

Não é de hoje que os músicos que também são namorados trocam colaborações musicais. Em 2008, quando começaram o namoro, a cantora dividiu as gravações na faixa Janta, de Sou, o primeiro disco solo do integrante do Los Hermanos.

Mais para frente, voltou a participar do novo álbum de Camelo, Toque Dela, lançado em 2011. A parceria mais recente, foi Marcelo Camelo na produção do trabalho de Mallu, Pitanga também lançado em 2011. O guitarrista Fred Ferreira participará do projeto. Atualmente, o músico português faz dupla de jazz com Lívia Nestrovski.