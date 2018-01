Marc Minkowski, que rege orquestra em SP, fala ao Estado O maestro parisiense Marc Minkowski, fundador do grupo Les Musiciens du Louvre, rege sua orquestra, nesta terça e quarta, no Teatro de Cultura Artística, apresentando o mesmo repertório de sua mais recente gravação, ou seja, as últimas sinfonias de Mozart (nº 40 e 41, respectivamente K. 550 e K. 551). Mozart é um caso à parte na carreira de Minkowski e seus Musiciens du Louvre, que, desde 1996, adotaram Grenoble como sede oficial. Foi nesse mesmo ano que o maestro, aos 34 anos, conquistou o público parisiense com uma ousada versão da ópera "Idomeneo", do compositor austríaco. Em 2005, além das sinfonias mozartianas, Minkowski registrou uma peça inaudita, Rameau: Uma Sinfonia Imaginária (Archiv), excertos de movimentos de sua obras orquestrais e líricas reunidos numa "sinfonia" montada pelo maestro francês. Sobre essas gravações e seu concerto paulistano, ele concedeu, por telefone, de Paris, uma entrevista a O Estado de S. Paulo. A seguir, trechos dessa conversa. Pergunta - O senhor provavelmente deve ter sofrido a incompreensão de seus pares quando formou há 24 anos seu grupo Les Musiciens du Louvre para interpretar obras do período barroco com instrumentos de época. Até hoje prevalece uma tendência de classificá-lo dentro de uma escola, mas parece que o maestro resiste a esse aprisionamento.... Minkowski - Aliás, gostaria de deixar claro ao público brasileiro que, apesar de certas tentativas de enquadramento da mídia (ele foi chamado de Furtwängler barroco pela revista "Diapason"), não sou acadêmico e jamais pretendi ficar restrito ao repertório barroco ou clássico. De qualquer forma, Mozart ocupa um lugar único em sua trajetória. A leitura de suas cartas deve, naturalmente, ter provocado um impacto em sua interpretação do compositor. Sua briga com o refinamento das interpretações mozartianas vem dessa leitura? Certamente. A personalidade de Mozart não pode ser desconsiderada quando se tem uma partitura dele nas mãos. Não há nada nessas cartas que permita esse tipo de leitura superficial ou o enfoque leve e formalista de alguns músicos. Estou a serviço da emoção e Mozart é uma prova de que a música não vem só do cérebro. Isso explica a abordagem lírica de suas últimas sinfonias, mas também seus tempos contrastados. Sua gravação da Sinfonia Júpiter foi classificada de "revolucionária" por um crítico mais entusiasmado. O senhor diria que ela é uma resposta aos registros clássicos dessa mesma obra por, digamos, maestros como Toscanini? Não sei. Sei apenas que a minha é uma visão diferente. Já toquei essa sinfonia como músico e estou certo de que é preciso sempre voltar ao passado para antever o futuro. De qualquer modo, é preciso ter espontaneidade e uma certa vocação de improvisador para tocar Mozart. É possível ser moderno mesmo tocando em instrumentos de época. Basta estar aberto a novas experiências. Isso fica claro quando alguém vê seu nome associado a um grupo como o La Fura dels Baus numa montagem de A Flauta Mágica ou Mitridate, re di Ponto na encenação de Günter Kramer em Salzburgo, classificada pelo Libération como rock barroco... Não dou a mínima para essas críticas. O que conta é o teatro e sua relação com a música. Peter Sellars também foi um grande choque com a sua trilogia de La Ponte, mas posso garantir que seu Fígaro foi a experiência mais interessante da minha vida. Há algo nessa ousadia que foge ao controle do próprio diretor, que vem de uma relação dinâmica com o tempo em que se vive. Então, não se importa quando alguém lhe chama de maestro pop? Nem um pouco. Se sou honesto com o compositor, isso não significa nada. Mozart também é popular. No próximo ano o senhor vai reger a Missa em Si Menor de Bach, com Stutzmann e Hallenberg, em Grenoble. O que Bach representa para o senhor? Um ícone religioso, como para Bresson? Hesitei reger Bach, mesmo tendo tocado com Herreweghe, porque desconheço músicos que não se sintam crianças desprotegidas diante dele. É um ícone, o império do som, e todos temos medo de ver um império ruir.