Maratona musical dura dois dias na Chácara do Jóquei

E lá vamos nós de novo amassar a eterna lama da Chácara do Jóquei. É que sábado e domingo tem lá o Festival Natura Nós. Com essa temporada bombando de shows internacionais, o Natura, com um elenco bem mais interessante do que o do ano passado, tem pelo menos um bom trunfo inédito nos palcos brasileiros: a dupla francesa Air. Jean-Benoît Dunckel e Nicolas Godin lançaram um belo CD no ano passado, Love 2, mas devem fazer um apanhado da carreira. Os fãs provavelmente esperam ouvir hits bacanas, como Sexy Boy, do álbum Moon Safari (1998), que os projetou mundialmente. Hits dançantes não faltam no repertório dos britânicos do Jamiroquai, que depois de cinco anos lança álbum de inéditas (Rock Dust Light Star) em novembro. É a terceira vez que o grupo vem a São Paulo e se deu muito bem nas outras. Os sul-americanos do Bajofondo já são assíduos dos palcos paulistanos e trazem seu tango eletrônico para esquentar a pista para a banda de Jay Kay.

De atrações internacionais ainda tem a banda escocesa Snow Patrol, a menos empolgante de todas. A novidade é que este ano o Natura terá dois palcos, com intervalos curtíssimos entre um show e outro. Marcelo Jeneci abre a maratona no sábado, às 15 h, seguido de outras boas atrações nacionais: Karina Buhr, Cidadão Instigado, Móveis Coloniais de Acaju, Vanessa da Mata e Céu. Os portões abrem às 13 horas. No domingo, a programação dedicada ao público infantil começa às 12h30 e vai reunir o que vem sendo feito de mais interessante no gênero.

E todos chegam a bordo de novidades. Adriana Partimpim acaba de lançar o DVD do show Partimpim 2 e Arnaldo Antunes e Edgard Scandurra, o do Pequeno Cidadão. Paulo Tatit e Sandra Peres, da Palavra Cantada, vêm com uma série de CDs/DVDs/livros de brincadeiras musicais e a banda mineira Pato Fu faz graça com o recém-lançado CD Música de Brinquedo. Para agradar a pais e filhos sem tatibitate.

Veja abaixo a programação completa para os dois dias do evento:

Sábado, 16 de outubro

(Abertura dos portões 13h)

Palco 1

15h40 - 16h10 Cidadão Instigado

17h - 18h Vanessa da Mata

19h - 20h Air

21h - 22h10 Snow Patrol

23h20 - 00h50 Jamiroquai

Palco 2

15h - 15h30 Marcelo Jeneci

16h20 - 16h50 Karina Buhr

18h10 - 18h50 Céu

20h10 - 20h50 Móveis Coloniais de Acaju

22h20 - 23h10 Bajofondo Tango Club

Domingo, 17 de outubro

(Abertura dos portões 11h)

Palco 1

15h - 16h Pato Fu

16h30 - 17h50 Adriana Partimpim

Palco 2

12h30 - 13h30 Pequeno Cidadão

13h45 - 14h45 Palavra Cantada

Festival Natura Nós - Quando: Sáb. (16), desde as 15 horas; dom. (17), a partir de 12h30. Onde: Chácara do Jóquei. Avenida Pirajussara, s/nº, telefone 4003-1527. Quanto: De R$ 190 a R$ 500 (sáb) e R$ 60 (dom.). Ainda há ingressos à venda pelo site LivePass ou ligue (11) 4003-1527

Regras do jogo:

1 - Latas e vidros não entram. Use pote e talher de plástico para a papinha. Garrafa plástica, só até 600 ml.

2 - Leve um documento: menor só entra com os pais ou responsável autorizado (com firma reconhecida).

3 - O local dispõe de praça de alimentação e fraldário.

4 - Entre um show e outro, há oficinas e brincadeiras.