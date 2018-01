Manuscrito de Vicenzo Bellini é encontrado na Espanha

A Biblioteca Nacional da Espanha anunciou o descobrimento de manuscritos do compositor italiano Vicenzo Bellini em seu acervo. A instituição encontrou uma partitura dentro de um álbum de fotografias e desenhos do século 19, pertencente ao próprio Bellini. A canção mais conhecida do compositor é Casta Diva, presente na ópera Norma, de sua autoria.

Os desenhos encontrados com a partitura foram identificados como sendo das regiões de Malta e Sicília. Os documentos continham assinatura onde é possível ler “manuscrito de Vicenzio Bellini e seus irmãos, Mario e Carmelo”, confirmando sua veracidade. Segundo a Biblioteca informou em nota, a peça não é a mesma publicada pelo compositor, mas trata-se de um documento raro e de grande interesse para a história da música.