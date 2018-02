Manuscrito de ‘Like a Rolling Stone’, de Bob Dylan, vai ser leiloado

As quatro páginas do manuscrito original de Like a Rolling Stone, um dos maiores sucessos de Bob Dylan, devem arrecadar entre 1 e 2 milhões de dólares em um leilão em Nova York, em junho. Na mesma ocasião, a casa Sotheby’s também venderá objetos referentes aos Beatles, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Joni Mitchell e Rolling Stones.

Escrito em 1965, o hino de Dylan endereçado a “Miss Lonely” (algo como “Senhorita Solidão”), perguntando "How does it feel, to be on your own, with no direction home" (“Como é estar por si mesma, sem direção?”), foi um marco na carreira do cantor e compositor e na própria música americana. A canção não apenas estabeleceu o ex-cantor de folk como uma estrela no mundo do rock, mas também cruzou barreiras ao ter mais de seis minutos, o dobro da média das canções executadas nas rádios na época.

“Este é o Santo Graal das letras de rock”, disse o encarregado da venda, Richard Austin. “O lançamento de Like a Rolling Stone mudou para sempre a história da música do pós-guerra, e com ela Bob Dylan elevou o rock de um mero ‘pop’ para o pensamento médio pelo qual a cultura jovem se expressou”.

Em 2004, a revista Rolling Stone elegeu a canção a melhor em uma lista das 500 maiores músicas de todos os tempos.

Outros itens colocados à venda são um contrato em que Jimi Hendrix concorda em se apresentar ao vivo e num estúdio por um dólar e posters de shows dos anos 1950 e 1960.