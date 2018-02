Manuscrito de 'Like a Rolling Stone', de Bob Dylan, deve arrecadar até US$ 2 mi

O manuscrito original de quatro páginas da música "Like a Rolling Stone" de Bob Dylan, considerada uma das grandes canções de rock de todos os tempos, deve arrecadar de 1 milhão a 2 milhões de dólares ao ser leiloado em junho, disse a Sotheby's nesta quinta-feira.

Objetos dos Beatles, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Joni Mitchell e dos Rolling Stones também serão postos à venda no leilão "De Presley ao Punk", que ocorrerá em Nova York.

A música escrita por Dylan em 1965 foi um divisor de águas na carreira do compositor e para a indústria da música. A canção não só estabeleceu o cantor, anteriormente ligado ao estilo folk, como um músico de rock, mas também emplacou nas rádios apesar de ter seis minutos, quase o dobro da duração de músicas populares que eram tocadas na época.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Richard Austin, o especialista encarregado do leilão, comentou: "Esse é o Cálice Sagrado das letras de rock. O lançamento de "Like a Rolling Stone" mudou irreversivelmente a história da indústria da música depois da guerra. Com uma canção, Bob Dylan elevou o rock do mero "pop" para um meio pelo qual a cultura jovem se expressa."

Em 2004, a revista Rolling Stone colocou a música no topo da lista das 500 maiores músicas de todos os tempos.

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::