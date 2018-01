Manuscrito de John Lennon será leiloado em Londres

Um manuscrito com a letra da música Give Peace a Chance, de John Lennon, será leiloado em Londres no dia 10 de julho pela casa Christie's, devendo atingir um valor de 300 mil libras (cerca de R$ 1 milhão). Além do manuscrito, uma coleção de objetos, que inclui fotos nunca exibidas ao público antes, também será leiloada. Foto: Efe O manuscrito de Give peace a chance de John Lennon O papel com a letra foi entregue à escritora e apresentadora Gail Renard pelo próprio John Lennon em 1969. Renard era uma estudante de apenas 16 anos na época em que Lennon e Yoko Ono estavam fazendo o célebre bed-in, uma sessão de entrevistas para jornalistas do mundo inteiro que os dois deram na cama, durante sua lua-de-mel. Entrevista Gail Renard conseguiu entrar no hotel Queen Elizabeth, em Montreal, onde estavam Lennon e Ono. Junto com uma amiga, ela simplesmente bateu na porta do quarto e pediu uma entrevista ao casal para o jornal de sua universidade. Renard acabou ficando com o casal o resto da semana e fez amizade com Lennon e Yoko Ono. Lennon deu a Renard algumas recordações da época, incluindo a letra da música, e afirmou: "Um dia isso vai valer alguma coisa." O ponto alto do evento foi quando Lennon liderou a gravação da música Give Peace a Chance, cantada por ele e pelos outros 50 convidados que estavam no quarto naquela noite. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC