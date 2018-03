Manuscrito da música 'American Pie' é leiloado por US$ 1,2 mi

NOVA YORK - O manuscrito original da canção American Pie, de Don McLean, foi leiloado nesta terça-feira pela Christie's, em Nova York, por US$ 1,2 milhão, informou a casa de leilões. A empresa não informou a identidade do comprador.

O documento tinha anotações e correções feitas pelo autor e foi posto à venda pelo próprio Don McLean. A música foi considerada pela Associação da Indústria Fonográfica dos Estados Unidos como a "canção do século".

American Pie, que já foi interpretada por outros artistas como Madonna, foi o hino de uma geração. O documento tem 16 páginas, com 237 linhas escritas à mão e 26 datilografadas.

Segundo McLean, nascido em 1945, a canção, que foi objeto de múltiplos debates sobre o significado de sua letra e que deu nome ao seu segundo álbum, foi "parte de um processo de despertar, uma viagem mística rumo ao passado".

A música foi composta na Pensilvânia e em Cold Springs (no estado de Nova York), gravada em maio de 1971, e foi ouvida pela primeira vez em outubro desse mesmo ano.

American Pie entrou na lista das canções famosas que rentabilizam seus manuscritos no mundo dos leilões, como Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, vendida por US$ 2 milhões em junho, e Born to Run, de Bruce Springsteen, que alcançou quase US$ 200 mil.