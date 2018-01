Mano Brown faz seu show solo 'Boogie Naipe' em São Paulo

Uma das apresentações mais elogiadas pela crítica musical poderá ser vista em São Paulo neste fim de semana. Mano Brown, dos Racionais Mcs, leva seu projeto solo Boogie Naipe para as pistas da Áudio, na zona oeste de São Paulo, a partir das 22h. Os ingressos custam entre R$40 e R$80.

Brown sobe ao palco com uma banda formada por mais de 10 músicos e 2 backing vocals, além do experiente DJ Dri. O repertório do show conta com as composições de seu álbum de estreia. Mulher Elétrica, Dance Dance Dance e Amor Distante integram o set. Rael, dono de sucessos como Ela Me Faz, e Rouxinol, do grupo Rimas e Melodias, também participam da performance. O cantor Lino Krizz também estará no show.

Mano Brown

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Endereço: Áudio (Av. Francisco Matarazzo, 694)

Preço: R$40 (meia entrada) a R$80 (entrada inteira) (https://goo.gl/s6gGDt)

Horário: Às 22h