Mano Brown e amigos farão show beneficente nesta quarta

O show será no Estúdio Emme e terá a participação de Ice Blue, também do Racionais; Helião e Sandrão, do R.Z.O.; Du Bronks, do Rosana Bronks; Dom Pixote, do U-Time; o Conexão do Morro, Quelynah e o DJ Lá.

Os ingressos custarão R$ 50 e toda a renda do show será revertida para o os projetos Agente Cidadão (www.agentecidadao.org.br) e Capão Redondo. A venda antecipada está sendo feita no local do show e pelo site www.compreingressos.com.

SERVIÇO

Big Ben Bang Johnson e Convidados do Mano Brown

Data: 6 de outubro

Horário: 22 horas

Local: Estúdio Emme (Pedroso de Morais , 1036 - Pinheiros)

Ingressos: No Estúdio Emme e pelo telefone (11) 2626-5835

Ingresso no site: http://www.compreingressos.com