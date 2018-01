Mangueira traz festa tradicional a São Paulo

Chico Buarque e Maria Bethânia serão os destaques na festa anual que a escola de samba Estação Primeira de Mangueira faz em São Paulo. A apresentação será hoje, na casa Tom Brasil, depois do show que estava previsto para a noite desta terça (14), no teatro Vivo Rio, no Rio de Janeiro.

A tradição que já leva 17 anos tem a intenção de arrecadar verba para a escola de samba de Cartola e Nelson Sargento. Por isso os preços nas alturas. Os ingresos no Rio estavam entre R$ 200 e R$ 500. Em São Paulo, R$ 200 a R$ 400. Há sempre bons representantes da verde-e-rosa no palco, mas todos abrem mão de seus cachês. Neste ano, o show dirigido pro Tulio Feliciano vai contar com Chico Buarque, Maria Bethânia, Alcione, Tantinho, Fernanda Abreu, Rosemary, Lecy Brandão, Sombrinha, Mariene de Castro, Elba Ramalho, Fafá de Belém e Bateria GRES Estação Primeira de Mangueira.

O enredo da Mangueira de 2017 fala da religiosidade no samba Só Com a Ajuda do Santo. No roteiro, a abertura será feita por Maria Bethânia cantando Reconvexo, do irmão Caetano Veloso, e o encerramento deverá ficar com Chico Buarque.

Uma das crias da agremiação, Tantinho da Mangueira chega com o primeiro pout porri, puxado por Samba de Exaltação à Mangueira, deixando depois o microfone para Lecy Brandão cantar com Fernanda Abreu a música Romaria, de Renato Teixeira, uma coleção de improbabilidades. A mesma Abreu mostra Jorge da Capadócia, de Jorge Ben Jor, e a baiana Mariene de Castro faz É D’Oxum, de um dos precursores da axé music, Gerônimo, em parceria com Vevé Calazans. Chico Buarque vai fazer O Que Será e terá ainda outro momento de ineditismo da noite, ao dividir o palco com Alcione (outra cantora residente na festa mangueirense). Juntos, vão cantar O Meu Amor.

A Mangueira é a única escola carioca a fazer a festa pré avenida com tamanha pompa em São Paulo. Das escolas de samba paulistanas, a Vai Vai fez, no último sábado, sua Festa do Chope com uma apresentação do cantor Djavan no Anhembi.

SHOW DE VERÃO MANGUEIRA 2017

Tom Brasil. Rua Bragança Paulista, 1.281; 4003-1212.

R$ 200/ R$ 400. Hoje, 15/2, 21h.