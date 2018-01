Manga Rosa comemora sete anos com o DJ Ferry Corsten Dez mil pessoas são esperadas para a festa que vai comemorar os 7 anos do clube Manga Rosa, o queridinho entre os amantes da boa música eletrônica. Amanhã, o trance do holandês Ferry Corsten e o techno funkeado do inglês Trevor Rocklife vão agitar a noite - e a madrugada, e a manhã - que promete durar 12 horas. Ao total serão oito DJs (entre brasileiros e gringos) que terão, em média, duas horas de set para mostrar suas últimas produções: o techouse de Danilo Lima e Kalay, o techno de Christian Labra e Claudinho I, o trance psicodélico de Rodrigo Leal e do francês Stephane criador do projeto Bamboo Forest, além dos já citados Corsten (5º melhor DJ do mundo em 2005, segundo a revista inglesa DJ Mag) e Rocklife. "Vou mostrar um pouco das minhas novas músicas que produzi para o álbum Loud Electronic Ferocious, que vai ser lançado na primeira semana de junho na Europa e duas semanas depois na América", conta Corsten, que chegou há uns dias no Brasil para curtir o litoral paulista. "O meu novo disco carrega no trance e no electro." Quem já quiser ter uma prévia e esquentar os motores para a noite animada de amanhã pode ouvir a faixa Fire no site do holandês. 7 Anos de Manga Rosa. Rua Henri Dunant, 27. Amanhã, 22h30. R$ 50 a R$ 100. Informações: 5507-3938